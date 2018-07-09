Haahi, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir sohbet uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. Yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz ve yaratıcı içerikler oluşturabileceğiniz uygulama ile boş zamanlarınızı eğlenceli bir hale dönüştürebiliyorsunuz.

Yeni arkadaşlıklar kurmanıza olanak sağlayan işlevsel özellikleriyle de ön plana çıkan bir uygulama olan Haahi, milyonlarca insana ulaşmanıza olanak sağlıyor. Canlı yayınlar açabileceğiniz, videolu ya da sesli sohbet gerçekleştirebileceğiniz ve aynı zamanda yaratıcı içerikler oluşturabileceğiniz uygulama ile dolu dolu zaman geçiriyorsunuz. Yaratıcı videolar çekerek kendi hayran kitlenizi de oluşturabileceğiniz bir uygulama olan Haahi, mutlaka telefonlarınızda yer alması gerekiyor. Kazandığınız hediyeleri nakit paraya da dönüştürebileceğiniz uygulama ile aynı zamanda bir miktar gelir de elde edebiliyorsunuz. Renkli videolar oluşturup sosyal medya hesaplarınızda da paylaşmanıza olanak sağlayan Haahi ile becerilerinizi de ortaya koyuyorsunuz. Daha pek çok işlevsel özelliğiyle de ön plana çıkan Haahi, sizleri bekliyor.

Haahi uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.