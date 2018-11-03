HAGO, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz hem oyun oynayabileceğiniz hemde yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirebileceğiniz uygulama ile çevrenizdekilere ulaşarak yeni arkadaşlıklar da kurabiliyorsunuz. Hepsin birbirinden eğlenceli onlarca farklı oyuna sahip olan uygulama ile oyun oynarken sohbet de edebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça kolay kullanıma sahip olan HAGO, telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim.

Farklı oyunları oynayarak rekorlar kırabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyun oynamayı seven herkesin beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm HAGO, sizleri bekliyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz uygulamayı sakın kaçırmayın.

HAGO uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.