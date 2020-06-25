Hair Dash oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Aylarca derin sularda saklanıp insanları gözetleyen King Octopus, nihayet ininden çıkıp saldırgan olmaya karar verdi. Onun amacı adanın gerçek sahiplerinin kim olduğunun anlaşılması. Bunu sağlamak için de bir saldırı başlattı. Uzun ve güzel saçları olan insanları kıskanan kel kral ahtapot, adanızı istila etmek istiyor.

Öğrenmesi kolay fakat becerisi zor olan bir oyun olan Hair Dash hem eğlenceli hem de eğitici. Tüm seviyelerin kilidini açmak ve diğer karakterlere ulaşmak kolay değil. Büyüleyici bir atmosferi olan ve maceranın dur durak bilmediği güzel bir oyun. Bir orduya karşı savaşmak zor olduğu kadar da eğlenceli.

Reflekslerinizi ve stratejiniz test edecek hızlı tempoda bir oyun. Kral ahtapota karşı yarış ve adını tarihe yazılmasını sağla. Diğer tüm meydan okumaları kazan ve adanın gerçek sahibini herkese göster.

Benzersiz deneyimler sunan bu macera oyununu cihazlarınıza ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.