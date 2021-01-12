Helallik almak istediğiniz kişiler ya adreslerinde yoksa? Helallik istediğiniz kişilere ulaşamıyor musunuz? Hakkını Helal Et - HelalApp uygulamasını telefonunuza indirin, helallik istediğiniz kişileri rehberinizden seçin ve mesajınızı gönderin. Helallik almak bu kadar kolay ve de hızlı!

Hakkını Helal Et - HelalApp Uygulaması İndir

iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz HelalApp uygulaması ile insanlardan helallik isteyebilir, sizden helallik isteyen insanlara yardımcı olabilirsiniz. Türkiye’nin ilk helallik alma/isteme mobil uygulaması olmasıyla öne çıkan Helal App’in kullanımı da oldukça kolay. Helallik istemek istediğiniz kişileri seçin, helallik almak istediğiniz konuyu yazın ve helallik isteğinizi gönderin. Kişilerin size haklarını helal edip etmediklerini profil sayfanızdan görebilirsiniz.

Net olarak hakkına girdiğinizi hatırladığınız kişiler varsa onlarla bir yolunu bulup helalleşin. Genel olarak listede bulunup da detayını hatırlamadıklarınız için de dua edebilir, onlar ve kendiniz için istiğfar edebilirsiniz.

Gerçek anlamda helallik almak nasıl olmalıdır? Helallik istemek/almak sadece sözle olmaz. Hakkın ne olduğu söylenir, borç varsa ve ödenirse karşı taraf hakkını helal etmese de helalleşme meydana gelir. Zarar giderilmeden “hadi hakkını helal et” denilirse muhatap ya susmak zorunda kalır ya da içten helal etmek istemediği halde “helal olsun” diyebilir. Muhatabı bu şekilde zor durumda bırakarak yapılan helalleşme, helalleşme değildir. Müslümana düşen, hiç kimsenin hakkına girmemektir. Böyle bir günah işlediğinde ise önce verilen zarar giderilmeli, ardından o kişiden helallik dilemeli ve bu günahından dolayı tevbe istiğfar etmelidir. Önemli olan, ahirette Allah’ın bütün günahlarını bağışlayacağı kullardan olabilmek için çalışmaktır.