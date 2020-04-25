Evinize veya işyerinize su siparişi vermek istiyorsanız Hamidiye Su uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

100 yıldan fazla süredir hizmet veren ve İstanbul’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunulan Hamidiye Su ürünlerini, artık mobil cihazlarınızdan sipariş edebilirsiniz. Plastik ve cam damacana, kutu su, 0.33 lt, 0.5 lt. 1.5 lt, 5 lt ve 10 lt pet şişe gibi geniş yelpazede ürünleri bulunan Hamidiye Su markasını tercih ediyorsanız, tek dokunuşla sipariş verebilirsiniz.