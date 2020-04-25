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Hamidiye Su 1.1.9 (ios)
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  4. Hamidiye Su - iPhone ve iPad için Su Sipariş Uygulaması

Hamidiye Su

1.1.9
ios
Hamidiye Su
ÜCRETSİZ
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Su siparişlerinizi Hamidiye Su uygulaması üzerinden kolaylıkla verebilirsiniz.

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Hamidiye Su Ekran Görüntüleri - 6
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Evinize veya işyerinize su siparişi vermek istiyorsanız Hamidiye Su uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

100 yıldan fazla süredir hizmet veren ve İstanbul’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunulan Hamidiye Su ürünlerini, artık mobil cihazlarınızdan sipariş edebilirsiniz. Plastik ve cam damacana, kutu su, 0.33 lt, 0.5 lt. 1.5 lt, 5 lt ve 10 lt pet şişe gibi geniş yelpazede ürünleri bulunan Hamidiye Su markasını tercih ediyorsanız, tek dokunuşla sipariş verebilirsiniz.

Kredi kartı ve kapıda ödeme seçeneklerinin yanında İstanbul Kart ile ödeme yapabilme imkanı da sunan Hamidiye Su uygulamasında, üyelik oluşturup adres ve iletişim bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra seçeceğiniz ürünleri en kısa sürede kapınıza kadar getirtebileceğiniz Hamidiye Su uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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