Klasik oyunlar arasında yer alan ve oyunculara bambaşka bir deneyim sunan Hamster Collection başarılı bir grafik çizmeye başladı.

Hem Android hem de iOS platformunda sayısız oyuna imza atan Ciagram Co son olarak Hamster Collection ile oyuncuların yüzünü güldürdü.

Oyunculara mobil cihazlarında hamster besleme ve tanıma fırsatı veren yapım ücretsiz oynanışı ile oyuncuların da yüzünü güldürdü.

Çeşitli hamster türlerinin de yer aldığı oyun içerisinde oyuncular hamsterlardan oluşan bir koleksiyon yapmaya çalışacaklar. Yapım içerisinde ne kadar farklı hamsterı koleksiyonumuza eklersek koleksiyonumuz o kadar güçlü olacak.

Buna ek olarak oyuncular bu hamsterları besleyebilecek ve onlarla oyunlar oynayabilecekler.

Başarılı oyun 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.