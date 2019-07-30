Mobil platform üzerinde onlarca farklı oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunarak yüzleri güldüren Evolution Games GmbH şu sıralar Hamster Evolution Clicker ile oyunculara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve günümüzde iki farklı mobil platformda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Hamster Evolution Clicker Google Play üzerinde 4.7 gibi bir skor puanına sahip.

Başta eşleştirme oyunu gibi gözüken Hamster Evolution Clicker’da oyuncular 30’dan fazla hamster ile tanışacak ve onlara evrim geçirtmeye çalışacaklar. Fantastik bir dünyada 5 farkı aşamada 30’dan fazla hamsterı geliştireceğimiz oyunda yüksek gelir elde edebilmek için her yolu deneyeceğiz.

Rengarenk içeriklere sahip olan yapım aksiyon ve gerilimden uzak bir oynanışa sahip.