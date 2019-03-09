Milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan ve sürekli genişleyen bir oyuncu kitlesine sahip olan Hamster Life, sevimli hamster karakterlerinin yer aldığı eğlenceli bir oyundur.

Basit ve anlaşılır bir menü tasarımına sahip bu oyunda yapmanız gereken, dilediğiniz hamster’ı seçerek onu beslemektir. Oyun içerisinde farklı renklere sahip onlarca hamster karakteri yer almaktadır. Koşu çarkları, tüneller ve kaydıraklar gibi çeşitli egzersiz aletleri bulunmaktadır. Çekirdek ve birçok farklı yiyecek ile hamster’ınızı besleyebilir ve onu mutlu edebilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde bulunan bu oyun ile sevimli bir hamster sahibi olabilir ve onun kafesini düzenleyerek, eşyaları dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Karakterinizi mutlu etmek için çeşitli oyuncaklar ve farklı yiyecekler satın alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Oldukça geniş bir kitleye hitap eden ve ücretsiz olarak sunulan Hamster Life, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.