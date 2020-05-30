Android ve iOS platformunda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Handball Manager gerçekçi yapısı ile bizleri şimdide hentbol maçlarına götürüyor.

Mobil spor oyunu olarak yayınlandığı günden bu yana on binlerce oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam edilen yapım da kendi kulübümüzü oluşturacak, kendi oyuncularımızı seçerek onları geliştirebilecek ve birbirinden farklı maçlarda takımımıza koçluk yapacağız.

Heyecan verici yarışmaların, kupa ve şampiyona maçlarının yer aldığı yapım içerisinde oyuncular optimum performans eşliğinde maçlarda yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

Gerçekçi takım stratejilerinin de yer aldığı yapım içerisinde oyuncular takımlarını geliştirerek liglerde ve kupa maçlarında rakiplerini yenmeye çalışacaklar.

Maçlar sonrasında çeşitli ödüller de yer alırken, özellikle kupa maçları sonrası çeşitli sürprizler de bulunuyor.

Başarılı yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.