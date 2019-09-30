Kendi restoranlarınızı ve organik ürünler yetiştirebileceğiniz çiftlikleri kurarak gıda sektöründe binlerce insana hizmet vereceğiniz Happy Cafe, ücretsiz olarak oyunculara sunulan ve 5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, büyük bir restoranın işletmeciliğini üstlenerek müşterileriniz için lezzetli yemekler sunmak ve para kazanmaktır. Çiftliklerden aldığınız organik meyve ve sebzeleri kullanarak enfes yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Ayrıca soğuk ve sıcak içecekler yapabilir ve menüde çeşitliliği artırabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir aşçılık oyunu sizleri bekliyor.

Restoranınızda yapabileceğiniz pizza, spagetti, tavuklu salata, hamburger, kek, sufle ve daha yüzlerce lezzet yer almaktadır. Ayrıca seviye atladıkça karşılaşacağınız yeni yemek tarifleri bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Happy Cafe, bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.