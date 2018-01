Happy Can, her sezonda birbirinden güzel hediyeler kazandıran market oyunu. Android ve iOS platformunda milyonlarca indirmeye ulaşan oyun, her yaştan kişiye hitap ediyor. Marketteki ürünleri toplayarak ilerlemeye dayalı süper eğlenceli bu oyunda tempo bölümden bölüme yükseliyor.

iPhone ve iPad’de oynanabilir olan reflekslere dayalı bu mobil oyunda oyuna ismini veren gülen yüzlü bir kahramanı kontrol ediyorsunuz. Market içerisinde uçarak karşınıza çıkan içecekleri, sahip olduğunuz özel güçler sayesinde yakalayıp içmeye çalışıyorsunuz. Ürünleri içtikçe puanınızı artırıyorsunuz. Meyve suları, gazoz ve diğer meşrubatları içerken gelen paketlere çarpmamanız ve özel gücünüzü boşa harcamamanız gerekiyor. Bölümler ilerledikçe daha hızlı ve yakalanması güç içecekler gelmeye başlıyor.

10 Ocak 2018 saat 15:00’e kadar sürecek Happy Can 7. sezonunda kazanabileceğiniz ödüller: