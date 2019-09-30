Android ve İOS işletim sitemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Happy Clinic, kendi hastanenizi yöneterek yüzlerce hastaya hizmet verebileceğiniz ve farklı tedavi yöntemleri bularak hastaları kısa sürede iyileştirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli eşleştirmeler yaparak puan toplamak ve hastaneniz için gerekli ekipmanların kilidini açmaktır. DNA moleküllerini bir araya getirerek sizden istenilen eşleştirmeleri yapmalı ve seviye atlayarak hastanenizi büyütmelisiniz. Biriktirdiğiniz puanları kullanarak işe yeni doktor ve hemşireler alabilirsiniz. Ayrıca birçok iğne, ilaç, laboratuar malzemesi, sedye ve daha yüzlerce tıbbı malzemeye ulaşabilirsiniz.

Hastaneye gelenlere anında teşhis koymalı ve gereken tedaviyi bir an önce uygulamalısınız. Düzenli olarak tüm hastaları kontrol etmeli ve iyileşenleri taburcu etmelisiniz. Hastaların mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlayarak ekstra puanlar kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve yüz binlerce oyun sever arasında yerinizi alabileceğiniz Happy Clinic, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.