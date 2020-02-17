Happy Color, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir boyama oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Farklı şekilleri boyayarak zaman geçirebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Happy Color oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Benzersiz atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda yetenekleriniz de gösterebiliyorsunuz. Harika bir boyama oyunu olarak nitelendirebileceğim Happy Color oyununda dilediğiniz gibi şekilleri boyayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Birbirinden kolay ve zorlu bulmacalarla donatılmış olan Happy Color oyununu beğenerek oynayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Happy Color oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.