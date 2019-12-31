Hem Android, hem de İOS sürümleri ile mobil platformda iki farklı mecrada oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan Happy Vikings FREE, Vikingleri yöneterek macera dolu bir serüvene atılacağınız ve etraftaki köyleri yağmalayarak ganimete doyacağınız eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici özelliği ve kaliteli grafik tasarımı ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, Vikingler olarak türlü maceralara atılmak ve etraftaki adalara yolculuk yaparak geminizi ganimetle doldurmaktır.

Geminiz ve askerlerinizle birlikte çevre köylere giderek baskınlar düzenleyebilir ve koyun, altın, elmas ve daha onlarca farklı ganimete ulaşarak geminize yükleyebilirsiniz.

Oyunda baskın düzenleyerek türlü ganimetlere ve yiyeceklere erişeceğiniz toplamda 80 farklı mekan yer almaktadır. Ayrıca topladığınız ganimetleri gemiye yerleştirmede kullanabileceğiniz onlarca farklı bulmaca metodu bulunmaktadır.

Aksiyon ve macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken Happy Vikings FREE, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.