Farklı yük ve kargo gemilerini kullanarak çeşitli görevler üstleneceğiniz ve ürünlerini sevkiyatını zamanında yaparak para kazanabileceğiniz Harbor World, simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan popüler bir oyundur.

Çarpıcı 3D grafikleri ve etkileyici animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendinize ait bir liman inşa ederek deniz yolu ile ürün sevkiyatında bulunmaktır. Birbirinden büyük kargo gemilerini yöneterek farklı alanlarda yer alan onlarca ürünü istenilen bölgelere nakletmelisiniz. Haritada belirtilen bölgelere ürünleri sevk ederek görevleri tamamlayabilir ve yaptığınız nakliyatın parasını alabilirsiniz. Bu sayede yeni kargo gemilerinin kilidini açabilir ve kendi limanınızı kurmak için çeşitli malzemeler satın alabilirsiniz.

Oyunda farklı ebatlara ve taşıma kapasitelerine sahip birçok yük ve kargo gemisi bulunmaktadır. Kömür, odun, mücevher ve petrol gibi değerli madenleri istenilen bölgelere taşımalı ve para kazanarak yolunuza devam etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Harbor World, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.