Harem Altın uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan güncel döviz kuru ve altın fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Birikiminizi altına veya dövize yatırım yaparak değerlendirdiyseniz ve güncel fiyatlardan anında haberdar olmak isterseniz, Harem Altın uygulamasını kullanmanızda fayda var. Pek çok altın çeşidini ve para birimini sizlere sunan Harem Altın uygulamasında, takip listenizi oluşturarak yatırım yaptığınız dövizi veya altın fiyatlarını daha kolay takip edebilirsiniz.

Çevirici özelliği ile fiyat karşılaştırması yapabileceğiniz, kar-zarar hesaplama aracı ile yatırımlarınızı değerini ölçebileceğiniz Harem Altın uygulamasında, döviz kuru ve altın fiyatlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık değişim grafiklerine de ulaşabilirsiniz. Eğer siz de piyasa verilerini yakından takip etmek isterseniz Harem Altın uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.