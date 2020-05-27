Mobil platformda sayısız oyuna sahip olan Casual Azur Games yepyeni oyunlar ile oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor.

Mobil platformun en renkli ve bol içerikli çiftçilik oyunu olan Harvest.io şu sıralar Android ve iOS platformunda oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım da enfes bir çiftçilik deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Traktörümüz ile tarlalarımızı sürecek, ekin ekecek, hasatı biçer ile biçecek ve hasatı satarak yüksek gelirler elde edeceğiz. Elde ettiğimiz bu gelirler ile çitliğimizi genişletecek ve daha renkli bir hale getirebileceğiz.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım 3D grafik açılarına sahip olurken, oyunculara farklı bitki ve sebzeyi de yetiştirme fırsatı veriyor.

Play Store üzerinde 4.0 gibi bir incelemeye sahip olan oyun oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.