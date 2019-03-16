Birbirinden sevimli minik hayvan karakterlerinin yer aldığı Hatchimals CollEGGtibles, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlara kolaylıkla indirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Mobil oyunlar arasında aksiyon ve macera kategorisinde kendisine yer bulan ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı hayvan karakterlerini toplamak ve çeşitli parkurlarda eğlenceli aktiviteler yapmaktır. Yumurtadan farklı evreler sonucunda çıkan ve sizin ilginize muhtaç olan sevimli karakterleri toplayarak geniş bir koleksiyon oluşturabilirsiniz.

Oyun içerisinde yüzlerce farklı hayvan karakteri ve birbirinden eğlenceli birçok bölüm yer almaktadır. Minik kahramanlarınız ile su altında ilerleyerek, bulutların üstünde zıplayarak, kartopu yarışları yaparak ve eşleştirme oyunları oynayarak puan toplayabilirsiniz. Aksiyon ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz bu oyun ile farklı bir deneyim sizleri bekliyor.

Hiçbir ücret ödemeden sahip olabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Hatchimals CollEGGtibles, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran eşsiz bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.