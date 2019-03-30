Onlarca farklı cinayetin işlendiği ve garip olayların gerçekleştiği bir otelde gizemli olayları aydınlatabileceğiniz ve katillerin izini sürebileceğiniz Haunted Hotel: Death Sentence, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ürkütücü sahneleri ile eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, birkaç arkadaşınızla birlikte macera dolu bir serüvene atılmak ve gizli nesneleri bularak ipuçları toplamaktır. Topladığınız ipuçlarından yola çıkarak cinayeti kimin işlediğini tespit edebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Ürpertici bir otelde sır dolu olayların arkalarında yatan gizemleri açığa çıkartabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli obje ve onlarca şüpheli karakter bulunmaktadır. Çeşitli bulmaca ve strateji oyunları oynayarak ipucu toplayabilir ve şüphelilerin izini sürebilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Haunted Hotel: Death Sentence, maceraya doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur.