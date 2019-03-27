Hasta oğlunu tedavi etmek için farklı çözüm yolları arayan ve çareyi kasabanın çocuklarında bulan büyücü bir doktorun izini sürebileceğiniz ve çocukları büyük bir tehlikeden kurtarabileceğiniz Haunted Legends: The Stone Guest, Binlerce oyun severin keyifle oynadığı eğlenceli bir oyundur.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve etkileyici grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kayıp çocukların izini sürerek ipuçları toplamak ve doktoru bularak yaptığı büyüleri engellemektir. Gizli nesnelere ulaşarak görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak farklı mekanların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda sayısız gizli obje ve onlarca esrarengiz mekan bulunmaktadır. Ayrıca çözmeniz gereken birçok gizemli olay yer almaktadır. Strateji oyunları oynayarak ve bulmacalar çözerek ipucu toplayabilirsiniz. Bu sayede kayıp nesnelere ulaşabilir ve doktorun izini sürebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan Haunted Legends: The Stone Guest, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.