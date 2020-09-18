Hay Day Pop (iOS), iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi çiftlik kurma oyunlarından biri. Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars ve daha birçok popüler mobil oyunun geliştiricisi Supercell’in yeni çiftlik oyunu Hay Day Pop’da zorlu bulmacaları çözerek çiftliğinizi kuruyorsunuz.

Hay Day Pop, bulmacalarla dolu çiftlik kurma ve yönetme oyunu. Saatin her zaman altın değerinde olduğu, tek sorunun bulmaca sorunları olduğu Hay Day Pop’da sonsuz sürprizlerle dolu zorlu bulmacaları eşleştirerek çözüyorsunuz. Mahsulleri hasat ederek büyük ödüllerin sahibi oluyor, domates bahçeleri, çiçek kamyonları, canlı fırınlar ve daha fazlasıyla çiftliğinizi büyütüyor, dekorasyonlarla özelleştiriyorsunuz. Çevrenizdeki çiftçilerle sohbet etme hatta çiftliklerine girme şansına da sahipsiniz. Her ay yeni sezonda yeni bulmacalar sizi bekliyor! Unutmadan, online veya internetsiz oynayabiliyorsunuz.

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