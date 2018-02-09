Hayat Kurtar kan arama uygulaması, acil kan ihtiyacı olan kişilerin kan bulmasını kolaylaştırıyor. Sosyal medyadan acil kan ilanı vermekten çok daha hızlı ve etkili. Tek yapmanız gereken; aradığınız kan grubunu, ardından konumuzu seçmek. İletişim bilgileriniz bulunduğunuz yere yakın kişilerin telefonuna bildirim olarak gidiyor.

Sosyal ağ platformlarında zaman zaman acil kan ihtiyacına yönelik mesajlarla karşılaşmışsınızdır. Sosyal medya ortamlarında kan ilanı vermek hızlı ve kolay olsa da onlarca paylaşımın aktığı zaman tünelinde kullanıcıların mesajınızı görememe olasılığı oldukça yüksek. Hayat Kurtar, bu noktada önerebileceğim kan arama uygulamalarının başında geliyor. Üyelikle, kayıtla uğraşmadan doğrudan aradığınız kan grubunu seçiyorsunuz. Konum bazlı çalıştığından bulunduğunuz yere en yakın sağlık merkezleri anında harita üzerinde işaretleniyor. Konumuzu belirtip son olarak ad soyad, telefon numaranızı giriyorsunuz. Kan ihtiyacınız olduğu diğer kullanıcılara uygulama üzerinden mesaj olarak veya sosyal medya üzerinden bildirim gönderiliyor.

Pratik bir kullanım sunan kan arama uygulamasında Acil bölümünde kan ihtiyacı olan tüm kişiler listeleniyor. Aranan kanlar konumuza göre sürekli değişiyor. Böylelikle yakınınızda kan arayan kişileri görüp hemen ilgili sağlık merkezine giderek yardım edebiliyorsunuz. Yani sadece kan arayanlara yönelik bir uygulama değil. Kan vererek hayat kurtarmak isteyen kişilerin de telefonunda olması gereken harika bir sağlık uygulaması.