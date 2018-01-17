HaySag uygulaması, iOS cihazlar üzerinden hayvanlar hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bilgiler sunuyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvan Sağlığı ve Refahı uygulaması, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirenlere yönelik oldukça geniş kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Hayvan hastalıklarıyla ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz uygulamada, hayvan hareketlerinin kontrol belgelerini de görüntüleyebilmeniz mümkün. Hayvan Refahı yönetmeliklerini sunan HaySag uygulamasında hayvanlarınıza ait denetim ve kontrol bilgilerine ulaşmak kolay hale geliyor.

Barkod tarayıcı ya da küpe numarası ile kimlik doğrulaması yapabileceğiniz HaySag uygulamasında tespit ettiğiniz hastalıkları en yakın ilk müdürlüklerine bildirebiliyorsunuz. Bakanlık tarafından yayınlanan güncel duyurulara da anlık olarak ulaşabileceğiniz HaySag uygulaması, hayvan hastalıklarıyla ilgili tüm bilgileri kategorize edilmiş bir şekilde sizlere sunuyor. Siz de hayvanlarınızın sağlığı için bilinçlenmek istiyorsanız, HaySag uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri