Hazır Beyan uygulamasını telefonunuza indirerek vergi dairesine gitmeden birçok işlemi online yapabilirsiniz. T.C. kimlik no, e-Devlet veya kullanıcı kodu ve şifrenizle sisteme giriş yaparak, sistem üzerinden kira, taşınmaz satışı, sigorta, ücret ve kesinti (stopaj) bilgileri gibi beyanname hazırlarken ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Hazır Beyan Sistemi, kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannemenizin hazırlanmış olarak karşınıza çıktığı bir sistem. Gelir beyannameniz önceden hazırlanmış olduğundan size sadece değişiklikleri yapıp beyannameyi onaya gönderme kalıyor. Beyannameniz onaylandıktan sonra banka/kredi kartınızla ödeme yapabilir, geçmiş ödemelerinizi de görebilirsiniz.

Hazır Beyan uygulamasından nelere ulaşabilirsiniz?