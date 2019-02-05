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Heart's Medicine Doctor's Oath 1.0.26 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Heart's Medicine Doctor's Oath - İOS İçin Klasik Oyunudur

Heart's Medicine Doctor's Oath

1.0.26
ios
Heart's Medicine Doctor's Oath
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hastaları tedavi edeceğiz.

Game House imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oynanan Heart's Medicine Doctor's Oath ile bir doktorun görevini üstleneceğiz. Birbirinden farklı hastalıkları çözmeye çalışacağımız oyunda insanları eskisi gibi sağlıklı günlere döndürmeye çalışacağız. Çarpıcı grafiklerin ve zengin bir içeriğin yer aldığı oyunda romantik bir havada oyuncuları bekliyor olacak.

Ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapımda dişi bir karakter ile oyun içerisinde boy gösterecek, benzersiz görevleri başarmaya çalışacak ve hikaye eşliğinde ilermeye çalışacağız. Birbirinden farklı zorlu görevlerin yer aldığı oyunda çeşitli zorluk seviyelerine sahip görevler karşımıza çıkacak. Oyuncular kolaydan zora doğru bir ilerleyiş yer alacak. Oyuncular görevleri başarmak için mücadele edecekler. Yapım mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.

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