HEIR OF LIGHT, karanlıkla aydınlığını mücadelesi üzerine kurulu klasik rpg oyunları sevenlerin ilgi göstereceği bir yapım. Karanlık güçlerin günden güne yayıldığı diyarlarda kaosu bozup ışık ve düzeni geri getirebilecek tek umut; Işık Varisi olarak bulunuyorsunuz. Dünyaya ışığı vermek için hız kaybetmeden yola çıkıyorsunuz. Şeytani varlıkların yaşam sürdüğü fantastik dünyaya giriş yapmaya hazır mısınız?

GAMEEVIL’ın Android’den sonra iOS platformuna çıkardığı ücretsiz fantastik rol yapma oyununda dünyayı karanlık güçlerin elinden almak için mücadele eden bir grubu (Işık varisi diye geçiyorlar) kontrol ediyorsunuz. Seferde yanınızda çarpışmaya hazır 5 usta ve 100’den fazla hizmetkarın hepsinin rolü farklı. Kimisi sizinle birlikte savaşıyor, kimisi savunurken yardımınıza koşuyor, kimisi savaşırken destek oluyor, kimisi de savaş sonrası eski sağlığınıza kavuşturmak için yanınızda bulunuyor. Hepsinin görevi farklı.

Sıra dışı ve gizemli bir dünyanın içerisine çeken oyunda gerçek gücünüzü ortaya koymanızı isteyen PvP modu, savunma gücünüzü ölçen kule koruma ve zindanlara sokan ödüllü savaşlar dahil birçok mücadele sizi bekliyor.