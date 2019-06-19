HELI 100, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken HELI 100, aksiyon ve macera dolu atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Refleksleriniz sınayabileceğiniz oyunda diğer helikopterlerle savaşıyor ve galip gelmek için mücadele ediyorsunuz. Boş aksiyon ve macera sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm HELI 100, son derece dikkatli olmanız gereken bir oyundur. Düşman uçaklarıyla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda hayatta kalmak için becerilerinizi sınamanız gerekiyor. Helikopterinizi geliştirerek daha güçlü bir konuma da gelebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gereken HELI 100 oyununu kaçırmayın.

HELI 100 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.