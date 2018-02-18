Japon oyun dünyasından gelen ve RPG türünde olan Helix Horizon'da inanılmaz bir macera, aksiyon bulunuyor. Pek çok karaktere ve savaş tekniğine sahip olan oyunda amacınız, karşınıza gelen rakipleri alt etmek.

Her savaş sonrasıda daha zorlu bir rakiple karşılaşacağınızı ve bu rakibe farklı taktik uygulamanız gerektiğini belirteyim. Kendi yeteneklerinizi kullanarak alt edeceğiniz düşmanlarınız sizden daha güçlü olabilir ama doğru taktik galibiyeti getirecektir.

Kugimiya Rie, Uchida Aya, Tamura Yukari, Tomatsu Haruka ve daha fazlasını içeren 30'dan fazla ünlü Japon aktörünün sesini barındıran Helix Horizon, bu anlamda iyi iş çıkarmış gibi gözüküyor. Animasyon, gerçekçilik ve ses konusunda başarılı olan oyunda 4 kişiyle birlikte oynayabileceğiniz co-op modu yer alıyor. Eğer tek başınıza oynamaktan sıkılırsanız, 4 kişi birlikte savaşlara katılabilirsiniz.

Ayrıca savaşlar sonucunda kazandığınız becerileri yeni karakterleri açmak içn kullanabilirsiniz. Böylelikle zorlu düşmanlarla karşı daha kolay galibiyetler alabilirsiniz. Hadi savaş meydanına çıkın!

Helix Horizon Özellikleri