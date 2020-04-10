Helix Jump 2, VOODOO’nun tek platformda 100 milyon indirmeyi geçen popüler top zıplatma oyunu Helix Jump’ın yenisi. İlk olarak iOS cihaz kullanıcılarına açılan beceri oyununda helezon kuleden zıplayarak inmeye çalışıyorsunuz. Popüler serinin ilk oyunundan farklı olarak top yerine karakterleri kontrol ediyorsunuz.

Basit görselli, kolay oynanışlı, bağımlılık yaratan mobil oyunlardan Helix Jump’ın ikincisinde sevimli karakterleri toplayarak kendi şehrinizi kuruyorsunuz. Her zamanki helezon kuleden hızla aşağı iniyorsunuz. Kule iki farklı renkten oluşuyor. Farklı renge dokunduğunuz anda oyuna veda ediyorsunuz. Ekrana basılı tuttuğunuz sürece kule dönüyor, bıraktığınızda sonraki kata ya da katlara iniyorsunuz. Yüzlerce level mevcut ve internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor.