HellCopter, helikopter üzerinden binayı saran suçluları öldürmeye çalıştığınız, hızı düşmeyen/yüksek tempolu bir mobil oyun. iOS platformunda 500MB altı boyut ile karşımıza çıkan shooting oyununda sadece karakterin kontrolünü ele alıyorsunuz. Hedeflere nişan alarak binayı temizliyorsunuz.

Görev bazlı ilerleyen mobil aksiyon oyunlarından HellCopter. Grafiklerden çok eğlenceye odaklanan mobil oyuncuları mutlu edecek, ekrana kilitleyecek bir yapım diyebilirim. iOS (hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor) için de ücretsiz indirilebilir olan oyunda binayı işgal eden düşmanları indiriyorsunuz. Yapay zekanın çok iyi olduğunu söyleyemem ancak oyun keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Bu arada mühimmat sıkıntınız yok.

Silah sesinin bir anlığına bile olsa susmadığı bir mobil oyun karşımızda. SayGames’in yeni oyunu şu anda aksiyon türünde en iyiler arasında. Apple App Store’da en çok oynanan aksiyon oyunlarından biri de diyebilirim.