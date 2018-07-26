Hello Neighbor, PC platformundan sonra mobile çıkış yapan gizlilik esaslı korku oyunu. Kimseye görünmeden, son derece sessiz şekilde ilerlemeniz gereken oyunda komşunuzun evinin bodrum katına sızmaya çalışıyorsunuz. Önünüzdeki tek engel; tüm hareketlerinizi izleyerek çıkış yollarınızı tıkayan yapay zeka. Yapay zekayı atlatıp bodrum katındaki sırrı çözmelisiniz.

Yapay zekanın gücünü gösteren harika bir mobil korku oyunu Hello Neighbor. Mükemmel ötesi grafikler sunan oyunda komşusunun bodrumda sır gibi sakladığı şeyi merak eden bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Bodrum katında neler döndüğünü öğrenmek için harekete geçiyorsunuz. Komşunuza yakalanmadan eve girmeniz, kimseyle yüz yüze gelmeden bir gölge gibi ilerleyerek bodrum katına ulaşmanız gerekiyor. Evin odalarında ilerlerken sürekli duyduğunuz ses yapay zeka kontrollü komşunuz. Komşunuzu attığınız her adımı izliyor ve ona göre aksiyon alıyor. Eve giriş ve çıkış için kullandığınız noktaları sürekli değiştirmelisiniz. Aksi halde tuzağa takılıp yakayı ele veriyorsunuz.