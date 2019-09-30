Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Help Annie, esrarengiz olayları ve cinayet teşebbüslerini araştırarak sizden yardım bekleyen insanları kurtarabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Gerilim müzikleri ve ürpertici bölümleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, diyaloglardan yola çıkarak ipucu toplamak ve sır perdesini aralayarak zor durumda olan insanların yardımına koşmaktır. Gizem dolu olaylar ve korkunç cinayetleri araştırarak içinizdeki dedektifi uyandırmalı ve olaylara önceden müdahale ederek yeni bir facianın yaşanmaması için mücadele etmelisiniz. Topladığınız ipuçlarından yola çıkarak doğru iz üstünde yoğunlaşmalı ve şüpheli karakterleri tespit ederek görevleri tamamlamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni gizemlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda esrarengiz olaylardan oluşan yüzlerce ürkütücü hikaye bulunmaktadır. Ayrıca gizemleri çözebileceğiniz sayısız ipuçları ve bulgular yer almaktadır. Mobil platformda macera oyunları arasında boy gösteren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Help Annie, ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyun olarak öne çıkmaktadır.