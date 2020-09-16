HepsiMat, Hepsiburada üzerinden verdiğiniz siparişlerde kargonuzu iş veya ev dışında belirli noktalara teslim ederek kargo bekleme derdinden kurtaran bir Hepsiburada hizmeti ve kapsamı sürekli genişliyor. İnternetten alışveriş için Hepsiburada mobil uygulamasını kullanıyorsanız, siparişlerinizi dilediğiniz noktadan (esnaflar, 7/24 Petrol Ofisi teslimat noktaları dahil) güvenle almanızı sağlayan Hepsiburada HepsiMat uygulamasını telefonunuza/tabletinize indirmelisiniz. Sade arayüz üzerinden kargo takibini yapmak da oldukça kolay.

Hepsiburada HepsiMat Hizmeti Nasıl Kullanılıyor?

İnternetten sipariş verdiniz, kargonuzu bekliyorsunuz. Kargo dışarı çıktığınızda gelebilir, evde olduğunuz halde size ulaşamayabilirler veya işte olduğunuz vakit kargo gelmiş olabilir. En çok tercih edilen alışveriş sitesi Hepsiburada’nın HepsiMat hizmeti bu soruna çözüm getiriyor. Teslimat yeri olarak ev vey iş yeri dışında bir noktayı seçmenizi sağlayarak siparişinizi dilediğiniz saatte almanızı sağlıyor. HepsiMat hizmetinden yararlanmak için tek yapmanız gereken, Hepsiburada alışverişinizde teslimat bilgileri ekranında Teslimat Noktasına Gönder seçeneğini seçmek, ardından teslim zamanını seçmek. Siparişinizi seçtiğiniz noktadan dilediğiniz saat teslim alabilirsiniz.

Hepsiburada Mobil Uygulaması İndir

Hepsiburada uygulamasında dünyaca ünlü markaların her gün yenilenen ürünleri sizi bekliyor. Koton, Defacto, LC Waikiki, Farmasi, Nike, Adidas, Samsung, Karaca, Arçelik, Apple, Barbie, Madame Coco, Avon, Monster, Vestel, Pierre Cardin, Bosch, Philips, Puma, Paşabahçe, Columbia, The North Face, Siemens, Lenovo, LG, Asus, Kütahya Porselen, Lumberjack, Casper, Sony, Kinetix, MSI, Jack Wolfskin, Korkmaz, Arzum, Prima, Dark, Tefal, Emsan, TP-Link, HP dilediğinizi seçin, alışverişe başlayın! Neden Hepsiburada’dan alışveriş yapmalısınız?