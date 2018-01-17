Hero Academy 2, orta çağ savaşçılarını bir araya toplayan online strateji oyunu. İlki 5 milyondan fazla kez indirilen oyunda şövalyeler, büyücüler, sihirbazlar, okçular dahil çok sayıda kahramanın yanı sıra yaratığı andıran çok çirkin karakterler yer alıyor. Gerçek zamanlı PvP arena savaşlarının gerçekleştiği oyunda taktik ve strateji önem arz ediyor.

Yılın en iyi oyunu seçilen ve birçok ödül kazanmış olan Hero Academy’nin devam oyununda yeni karakterler, arenalar, savaşlar eklenmiş ancak oynanışa fazla dokunulmamış. Her zamanki gibi karakterleri savaşa dahil etmek için kartı oyun alanına sürükleyip bırakıyorsunuz. Savaşçılarınız belli bir alanın dışına çıkamıyor. Savaşlar sıra tabanlı; yani hamlenizi yaptıktan sonra rakibinizin oynamasını bekliyorsunuz. Round usulü savaşlarda rakibinizin önemli bir birimini ele geçirmeniz gerekiyor. Gerçek oyuncularla savaşmak dışında görevleri tamamlayarak ilerlediğiniz tek oyunculu mod seçeneği mevcut.

Kart strateji - savaş oyunlarından keyif alanların hoşuna gidecek bir yapım olduğunu düşündüğüm Hero Academy 2, tüm iPhone ve iPad’lerde çalışıyor. Ücretsiz indirilebilir ancak uygulama içi satın alım sunuyor.