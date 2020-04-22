Hero Factory: Idle Tycoon

Güçlü patronları yenmek için fabrikalarından kahramanlar çıkar. Kahraman üretim hatlarınızı genişletmek ve çeşitlendirmek için altın kazanın. Kahramanlarınıza daha güçlü kasklar ve silahlar ekleyin!

Yeraltı laboratuvarınızı kurun ve en hızlı, en güçlü ve sadık süper kahramanları yaratın. Fabrikalarınızı savaş alanına daha fazla ve daha güçlü kahramanlar göndermek için kazandığınız altınla yükseltin. Daha güçlü kahramanlar yaratmaya devam edin ve onları daha önemli şehirlere atayın. Yöneticileri ofislere gönderin ve süper kahramanlara yardım edin.

Savaş ganimetleri toplayın ve daha iyi kahramanlar yaratmaya harcayın ve zorlu düşmanları yenin. Süper kahramanlarınızı dünyanın farklı şehirlerine gönderin ve düşmanları yenmelerine izin verin. Savaşta zafere ulaşmak için güçlü beceriler kullanın.