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Heroes at War 115 (ios)
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  5. Heroes at War - iOS İçin Strateji Oyunudur

Heroes at War

115
ios
Heroes at War
ÜCRETSİZ
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Hayalinizdeki imparatorluğu kurarak aksiyon dolu ganimet savaşları yapacağınız eşsiz bir oyundur.

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Heroes at War Ekran Görüntüleri - 2
Heroes at War Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Heroes at War, kendi imparatorluğunu kurarak dev bir ülke inşa edeceğiniz ve askeri, ekonomik, sosyal ve daha birçok farklı alanda gelişim göstereceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki ülkeyi inşa ederek güçlü bir ordu kurmak ve çeşitli alanlarda ticarete atılarak ülkenin ekonomik dengesini düzeltmektir. Çeşitli görevleri yerine getirerek ihtiyacınız olan asker ve mühimmata sahip olabilirsiniz. Ayrıca savaşları kazanarak ganimet toplayabilir ve bu sayede yeni askeri birliklerin ve ülke için gerekli malzemelerin kilidini açabilirsiniz. Kendi savaş stratejilerinizi kurgulayarak nefes kesen ganimet savaşlar yapabilir ve yeni yerler fethederek ülke sınırlarını genişletebilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Heroes at War, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen bağımlılık yapıcı sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.