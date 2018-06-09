Kahramanınızı seçin ve mağazada yer alan her kategorideki ürün ile kendi silah ve yetenek kümenizi oluşturun. Rakiplerinizi zekayla, çeşitli oyun stilleri ve aynı zamanda savaş stratejileriyle alt edin. Savaş puanlarına sahip olun ve yepyeni kahramanların kilidini açın.

Çeşitli destansı oyun stilleri ve strateji tekniklerini barındıran ve 4 tip rekabetçi moduna sahip olan Heroes of Arzar'da 1V1 gündelik, 2V2 PVE, 2V2 Rank ve 2V2 gündelik modları göze çarpıyor. Bunun dışında siz ve arkadaşlarınız için bu dünyanın efsanevi patronlarına meydan okuyan, birlikte güçleri birleştiren ve Arzar toprakları boyunca maceraya geçen iki oyunculu bir co-op modu da yer alıyor.

Arzar elitler arasından seçim yapın, DreamWalkers için 20'den fazla Kahraman seçin. DreamWalker kendi hayallerinizi ve hayallerinizi yaratmanın harika bir savaş taktiğidir. Daha önce hiç yaşamadığınız bir oyunu yaşayın, siz ve arkadaşlarınızla birlikte Master unvanına kadar yükselin. Hadi bu zorlu savaşa hazır mısın?

Heroes of Arzar Özellikleri