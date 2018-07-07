Heroes of Elements: Match 3 RPG

Heroes of Elements, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir RPG deneyimi olarak dikkat çekiyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Eşleştirme ve RPG oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak söyleyebileceğim Heroes of Elements, güçlü karakterleri kontrol ederek rakiplerinizle kıyasıya savaştığınız bir oyundur. Farklı türde ve güçte karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda son dikkat dikkatli olmanız gerekiyor. 14 farklı türden karaktere ve 3 sınıfa sahip olan oyunda karakterlerinizi geliştirerek daha güçlü bir konuma gelebiliyorsunuz. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda elinizi çabuk tutmalısınız. Bir takım özel yetenekler de kullanabileceğiniz sürükleyici ve fütüristik atmosferiyle de ilgi çekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim.

Heroes of Elements oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.