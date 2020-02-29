Mobil rol oyunları arasına yeni katılan Heroes Will günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından gerçek zamanlı olarak oynanmaya devam ederken oyun kitlesi de artmaya devam ediyor.

Tritone tarafından geliştirilen ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda yer alan Heroes Will çeşitli seviyelere de ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı çok sayıda karakterin ve içeriğin yer aldığı oyunda oyuncular erkek ve dişi olmak üzere çeşitli karakterler arasından seçimler yapacak, diğer oyunculara karşı savaşacaklar.

Seviye sistemi eşliğinde oyuncular zorlu rakipler ile karşı karşıya geliyorlar. 60’dan fazla karakterin yer aldığı yapımda oyuncular zengin bir içeriği de deneyimleme fırsatı elde ediyorlar. Oyun içerisinde 2D grafik açıları eşliğinde yüksek kaliteli karakterler ve arka planlar da bulunuyor.