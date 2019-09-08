Hesapkurdu uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan 20 bankanın güncel faiz oranlarını karşılaştırarak size en uygun olan bankayı tespit edebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi, kredi kartı ve mevduat gibi ürünler için güncel faiz oranlarını tek bir platformdan karşılaştırmanıza olanak tanıyan Hesapkurdu uygulamasında, ihtiyacınız olan miktarı girdikten sonra vade süresini seçerek hesaplama yapabiliyorsunuz. İhtiyacınız olan tutar ve vadeye göre en uygun faiz oranlarını, aylık taksit tutarını ve toplam maliyeti gösteren listeyi inceleyebileceğiniz uygulamada, kredi detayını inceleyerek dosya ve sigorta masraflarını da inceleyebiliyorsunuz.

Bütçenize en uygun ürünleri bulmanıza yardımcı olan Hesapkurdu uygulamasında, özel indirimli oranlardan da faydalanabileceğiniz gibi şubeye gitmeden de anında kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Eğer siz de kredi çekmeden önce tüm bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak istiyorsanız, Hesapkurdu uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri