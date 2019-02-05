iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Heybe uygulaması ile kurumsal verilerinizi bulut ortamında saklayabilirsiniz.

AFAD tarafından geliştirilen Heybe uygulaması, kurumsal verilerinizi güvenli bir ortamda saklamanız için düşünülmüş. Mobil cihazlarınızdan da bulut depolama hesabı nıza ulaşabileceğiniz Heybe uygulamasında, dosyalarınızı güvenli ve verimli bir şekilde senkronize edebilirsiniz.