Kurumsal verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için Heybe uygulamasını kullanabilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Heybe uygulaması ile kurumsal verilerinizi bulut ortamında saklayabilirsiniz.
AFAD tarafından geliştirilen Heybe uygulaması, kurumsal verilerinizi güvenli bir ortamda saklamanız için düşünülmüş. Mobil cihazlarınızdan da bulut depolama hesabınıza ulaşabileceğiniz Heybe uygulamasında, dosyalarınızı güvenli ve verimli bir şekilde senkronize edebilirsiniz.
Bulut hesabınızdaki dosyaları kurum çalışanları ve diğer kişilerle de paylaşma imkanı sunan Heybe uygulamasında, dosyalarınız üzerinde paylaş, paylaşım linki gönder, yeniden adlandır, sil ve indir gibi dosya seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Erişiminize açık olmayan dosyalar için istek gönderebilmenizin de mümkün olduğu Heybe uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek verilerinizi güvenli bir bulut depolama alanında saklayabilir ve güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.
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