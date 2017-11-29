iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Hidden Agenda mobil uygulaması, Playstation sisteminin nispeten yeni bir hizmeti olan Playlink kapsamında geliştirilen Hidden Agenda oyununu oynamanız için yüklemeniz gereken bir yardımcı uygulamadır.

Yardımcı uygulama olarak değerlendirsek de aslında Hidden Agenda mobil uygulaması konsol oyununu oynarken tüm işlemleri gerçekleştireceğiniz ve kontrol cihazı işlevi gören araç olacak. That’s You oyununu aylardır PS Plus üyelerine ücretsiz veren Playstation böylelikle kullanıcıları Playlink sistemine ısındırmayı amaçlamıştı.

Doğrusu Thats You oynayan herkes şimdi sistemin nasıl çalıştığına hakimdir. Hidden Agenda ise ikinci Playlink oyunu olarak kullanıma sunuldu. Diğer oyunla kıyaslandığında daha kapsamlı bir yapım olarak öne çıkan Hidden Agenda oyununu 5 kişiye kadar oynayabileceksiniz.

Oyunda daha önce kutu oyunlarında ve bazı mobil oyunlarda da gözlemlenen bir tema var. Hidden Agenda oyununda oyuncular bir soruşturmanın aktörlerini oluşturacak. Bir grup polis görevini üstlenirken diğer taraf soruşturmada sanık olacak. Tabi sanıklardan bazıları masum bazılarıysa suçlu. Bu durumda mobil cihazınızdan kontrollerini gerçekleştireceğiniz oyunun sonunda soruşturma tamamlanacak. Adaleti yerini bulabilir de bulmayabilir de, bu tamamen sizin nasıl oynadığınıza bağlı olacak. Yılbaşı arefesinde güzel bir seçim olabilecek Hidden Agenda oyunu konsolda 60 liraya satılıyor. Oynamanız için gereken Hidden Agenda mobil uygulaması ise AppStore’da ücretsiz.