Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Hidden Expedition: Midgard's End, tarihi objeleri çalan bir hırsızın peşine düşerek macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, gizli objeleri bularak ipuçları toplamak ve hırsızın izini sürerek çalınan eşyalara ulaşmaktır. Oyunda, eski bir haritanın çalınması ve kötü düşünceli insanların haritadan yaralanarak dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemesi konu alınmıştır. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve farklı deneyimler kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve yüzlerce gizli nesne yer almaktadır. Çeşitli bulmacalar çözerek ve strateji oyunları oynayarak ipuçları toplayabilirsiniz. Böylece hırsızın izini sürebilir ve kaybolan objelere ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Hidden Expedition: Midgard's End, maceraya doyabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak göze çarpıyor.