Hidden Expedition: The Fountain of Youth

Arkeoloji müzesinden çalınan değerli objelerin yerlerini tespit etmek için esrarengiz mekanlarda araştırmalar yapabileceğiniz ve macera dolu görevler üstlenebileceğiniz Hidden Expedition, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ürkütücü müzikleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, müzeden çalınan nesnelerin izini sürerek ipuçlarına ulaşmak ve görevleri tamamlayarak şüphelileri yakalamaktır. Kaybolan iksir kötü güçlerin eline geçerse dünya yok olabilir ve tüm insanlar ölebilir. Bu nedenle iksirin yerini bulmalı ve tüm dünyayı büyük bir beladan kurtarmalısınız. Size verilen görev dizisini sırasıyla yerine getirerek kayıp nesnelere ulaşabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve sayısız değerli obje yer almaktadır. Müzedeki kayıp nesneleri bulmak için çeşitli bulmacalar çözebilir ve eşleştirmeler yapabilirsiniz. Bu sayede ipucu toplayabilir ve şüphelilerin izini sürebilirsiniz. Macera oyunları arasında yer alan Hidden Expedition, sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.