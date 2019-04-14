Hidden Object - Dark Realm: Lord of the Winds

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Hidden Object-Dark Realm, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

Bölümlerde onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Ayrıca sayısız gizli nesne ve birçok karakter yer almaktadır. Bulmacaları zamanında çözerek çeşitli ipuçlarına ulaşabilir ve gizli objeleri bulabilirsiniz. Bu sayede yeni savaş malzemeleri kazanarak düşmanlarınızla savaşabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda asıl amaç, gizli nesnelere ulaşmak için farklı mekanlardan ipuçları toplamak ve düşmanlarınızla savaşmaktır. İki ülke arasındaki düşmanlığın son bulması için size bir hediye gönderilir fakat bu hediye aslında korkunç bir büyüyü beraberinde getirecektir. Büyüyü etkisizi hale getirmek için görevleri tamamlamalı ve düşmanlarınızı yok ederek ülkeyi bu beladan kurtarmalısınız.

Hem Android, hem de İOS işletim sitemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Hidden Object-Dark Realm, macera dolu serüvenler yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.