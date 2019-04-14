Hidden Object-Phantasmat: Reign of Shadows

Esrarengiz olayları çözerek sır perdesini aralamak için zorlu bulmacalar ve eşleştirmeler yapabileceğiniz Hidden Object-Phantasmat, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Oyun içerisinde sayısız gizli nesne ve ipucu bulunmaktadır. Ayrıca onlarca gerçekçi karakter ve birçok ürkütücü mekan yer almaktadır. Bu mekanlarda dolaşarak gizli nesneleri bulmalı ve ihtiyacınız olan ipuçlarını toplamalısınız. Bulmacaları ve eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak ipucu kazanabilir ve kayıp eşyaların izini sürebilirsiniz.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz olayların yer aldığı mekanlarda incelemeler yaparak ipucu toplamak ve kayıp eşyaları bulmaktır. Oyunda, çeşitli bulmaca ve strateji bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlerde başarılı olarak doğru iz üstünde ilerleyebilir ve tüm gizemleri açığa çıkartabilirsiniz. Ürpertici mekanlarda dolaşarak maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Binlerce oyun sever tarafından tercih edilen Hidden Object-Phantasmat, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyunculara hizmet veren benzersiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.