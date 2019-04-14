Dünya dışındaki gezegenlerden birinde sahipsiz bir bebek bularak onun kökenini araştırabileceğiniz ve bu araştırmaları yaparken farklı bulmacalar çözebileceğiniz Hidden Objects-Beyond: Star Descendant, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, gizli nesneleri bularak ipucu toplamak ve büyüttüğünüz çocuğun kökenine ulaşmaktır. Farklı gezegenlerde dolaşarak kayıp objeleri bulmalı ve görevleri tamamlamalısınız. Bölümlerde oynayacağınız bulmaca ve eşleştirme oyunları sayesinde ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Ayrıca birçok ipucunun yer aldığı çeşitli bulmaca ve eşleştirme bölümleri bulunmaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Hidden Objects-Beyond: Star Descendant, mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.