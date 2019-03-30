Hidden Objects - Haunted Hotel: The Thirteenth

Esrarengiz cinayetlerin işlendiği ve garip olayların yaşandığı bir otelde araştırmalar yaparak daha fazla insanın ölmemesi için katilin izini sürebileceğiniz ve gizli nesneleri bularak koleksiyonu tamamlayabileceğiniz Hidden Objects-Haunted Hotel, Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve çağrıcı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, gizemli mekanlarda incelemeler yaparak kayıp tabloları ve objeleri bularak ipucu toplamak ve katili yakalamaktır. Ürpertici bir otelde işlenen cinayetleri ve yaşanan korkunç olayları araştırarak görevleri tamamlamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni nesnelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda yüzlerce gizli obje ve onlarca şüpheli karakter yer almaktadır. Gizli nesnelere ulaşarak ipuçları toplayabilir ve doğru izler üstünde ilerleyerek katilin kim olduğunu bulabilirsiniz. Bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak çeşitli ödüller ve ipuçları kazanabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Hidden Objects-Haunted Hotel, sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.