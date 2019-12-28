Kayıp objelerin yerlerini tespit ederek çeşitli ipuçları toplayabileceğiniz ve kendi otelinizi işleterek yüzlerce turiste hizmet edeceğiniz Hidden Resort, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zorlu bulmacalar çözerek ve gizli nesneleri bularak puan toplamaktır. Topladığınız puanları kullanarak otel ve tatil köylerini düzenleyerek kendi tasarladığınız yeni binalar inşa edebilirsiniz. Ayrıca turistlerin ilgisini çekecek farklı platformlar yapabilir ve iyi bir hizmet politikası izleyerek müşteri sayınızı artırabilirsiniz.

5 yıldızlı otelleri işleterek çevre düzenlemesi yapabilir ve seviye atlayarak farklı tatil alanları yapabilirsiniz.

Oyunda heyecan verici yüzlerce gizli nesnel sahnesi ve kayıp objeleri bulmak için faydalanacağınız sayısız ipucu yer almaktadır. Ayrıca otelleri ve tatil köylerini restore ederken kullanabileceğiniz birçok ürün ve malzeme bulunmaktadır.

Klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Hidden Resort, farklı platformlardan ücretsiz olarak ulaşacağınız sıra dışı bir oyundur.