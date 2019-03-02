Mobil platformda arcade oyunu olarak yayınlanan Hide.io, başarılı geliştirici iGene tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanan Hide.io, dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncuyu ortak bir çatı altında birleştiriyor. Oyun içerisinde bize verilen görevleri başarmaya çalışacağımız yapımda, yıkık ve dağınık evleri düzenleyecek gizli nesneleri bulmaya çalışacağız. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getiren yapımda seviye sistemi de yer alacak.

Oyuncular ilerledikçe seviyelerini artırabilecekler. Ayrıca oda sistemi ile oyuncular birbirleri ile sohbet edebilecekler. Sınırlı bir içeriğe sahip olan yapımda pixel tarzında grafik açıları bizleri bekliyor olacak. Oyunc içerisinde eğlenceli bir yapı bizleri bekliyor olacak.

İyi eğlenceler dileriz.